जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते रातें सर्द होने लगी हैं, जबकि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अकवान का प्रभाव आगामी 21-22 नवंबर को पूर्वांचल के मौसम पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके चलते आसमान में बादलों की आवाजाही, तापमान में उतार-चढ़ाव और ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद उत्तर-पश्चिमी दिशा से चलने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रभाव बढ़ा है। इसके कारण बीते 72 घंटों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान सामान्य के आसपास अथवा उससे नीचे पहुंचने के संकेत हैं। रात के समय ठंड का असर अधिक महसूस हो रहा है।

सुबह कई क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाने लगा है। हालांकि, सूर्योदय के बाद कोहरा छंटने से मौसम साफ हो रहा है और धूप निकलने पर लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल रही है। तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुधवार को अधिकतम तापमान 27.0 और न्यूनतम 15.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।