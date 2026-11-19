जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले के खास स्वाद, मिठास और अगेती पैदावार के लिए प्रसिद्ध गौरजीत आम अब राष्ट्रीय पहचान की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसकी विशिष्टता को प्रमाणित करने और उत्पाद को क्षेत्रीय पहचान से जोड़ने के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआइ) टैग दिलाने की पहल शुरू हुई है।

लखनऊ स्थित सीएचआइएस ने सिद्धार्थनगर, बस्ती समेत कई जिलों से गौरजीत आम के जीआइ टैग के लिए आवेदन मांगा है। इस दिशा में उद्यान विभाग ने प्रजाति से जुड़े विस्तृत विवरण और किसानों की जानकारी जुटाकर प्रक्रिया आगे बढ़ानी शुरू कर दी है।

जिले के बढ़नी, लोटन, नौगढ़, शोहरतगढ़, मिठवल, खेसरहा और बर्डपुर विकासखंड में गौरजीत आम की बागवानी प्रमुखता से होती है। करीब 1500 एकड़ क्षेत्रफल में इसके बाग फैले हैं। उद्यान विभाग ने जिले के 21 किसानों की सूची भी निदेशालय भेजी है। गौरजीत की मिठास, सुगंध, स्वाद और अगेती प्रकृति इसे अन्य आमों से अलग बनाती है।