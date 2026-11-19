संवाद सहयोगी, जागरण, टांडा। गोरखपुर-शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बीच पीपली नायक के किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की है। किसानों ने जिलाधिकारी को पत्र देकर कहा कि जमीन का प्रतिकर सरकारी सर्किल रेट के बजाय वास्तविक बाजार कीमत के आधार पर तय किया जाए।

किसानों ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत 100 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर (सोलैटियम) देने की मांग की है। साथ ही अधिसूचना जारी होने से जमीन पर कब्जा लेने तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने और कब्जा लेने से पहले पूरा मुआवजा चुकाने की बात कही है।