जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खां एक बार फिर सुर्खियों में है। चर्चा का कारण एक बार फिर जेल से उनकी रिहाई है। दो पैन कार्ड मामले में 31 अक्टूबर को वह जेल से रिहा हुए थे, लेकिन तुरंत ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

17 दिन बाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर बुधवार को वह गाजियाबाद जेल की कैद से उन्हें आजादी मिल गई। जेल से रिहा होने के बाद समर्थकों में गजब का उत्साह है। उनकी रिहाई को लेकर दिन भर समर्थकों की ओर से तमाम वीडियो व पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर अपलोड होते रहे।