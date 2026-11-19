आशुतोष मिश्र, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही गोरखपुर और आसपास के जिलों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेताओं के लगातार दौरों, जनसभाओं और संगठनात्मक बैठकों ने पूर्वांचल के सियासी पारे को चढ़ा दिया है।

प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं की लगातार हो रही अचानक बढ़ी गतिविधियों से साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर मंडल और आसपास के क्षेत्रों में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को गोरखपुर से चौरी चौरा क्षेत्र के देवकही गांव तक रोडशो कर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और जनता से सीधा संवाद करने का प्रयास किया। वहीं, कांग्रेस भी क्षेत्र में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने किसान अधिकार यात्रा के तहत खजनी विधानसभा क्षेत्र में बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की चार दिसंबर को प्रस्तावित यात्रा की तैयारी की समीक्षा भी की।