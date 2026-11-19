जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वांचल सहित देश के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा सांसद रवि किशन शुक्ला को भेजे गए पत्रों के माध्यम से इन रेल सेवाओं की स्वीकृति की जानकारी दी गई है।

रेल मंत्री द्वारा 18 नवंबर, 2026 को जारी पत्र के अनुसार, ट्रेन नंबर 15596/15595 अयोध्या कैंट–जनकपुर धाम एक्सप्रेस के परिचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह ट्रेन गोरखपुर एवं सीतामढ़ी होते हुए अयोध्या कैंट से जनकपुर धाम (नेपाल) तक संचालित होगी।