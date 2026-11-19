जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले के हिस्से में आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। आयुष चिकित्सा-शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के प्रथम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के बाद अब गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के पहले और देश के दूसरे वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय (फारेस्ट्री एंड हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी) मिलने जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैंपियरगंज तहसील के भारीवैसी में इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 491 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इस संस्थान की आधारशिला रखे जाने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई मिलेगी। गोरखपुर प्रदेश का ऐसा अनूठा जिला बन जाएगा, जहां दो विशिष्ट (यूनिक) विश्वविद्यालयों सहित कुल पांच विश्वविद्यालय संचालित होंगे। जिलाधिकारी दीपक मीणा के अनुसार वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अत्यंत भव्य और आधुनिक मानकों के अनुरूप किया जाएगा।