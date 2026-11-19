जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नई पीढ़ी को सनातन साहित्य और भारतीय संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से गीताप्रेस श्रीरामचरितमानस का आकर्षक और आधुनिक संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है। विशेष रूप से युवा वर्ग की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही इस पुस्तक का नाम ‘युवा वर्ग के लिए श्रीरामचरितमानस का आकर्षक संस्करण’ रखा गया है।

इस संस्करण की खास बात यह है कि इसे पहली बार पांच रंगों में आर्ट पेपर पर प्रकाशित किया जाएगा। 872 पृष्ठों की इस पुस्तक में 27 फुल पेज रंगीन चित्र शामिल किए गए हैं, जो पाठकों को रामकथा से भावनात्मक रूप से जोड़ने में मदद करेंगे। पुस्तक का मूल्य 800 रुपये निर्धारित किया गया है।