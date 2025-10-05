सिद्धार्थनगर में तेजी से बदल रहा मौसम का मिजाज, विभाग ने बताया कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का वेदर?

सिद्धार्थनगर जिले में मौसम बदल रहा है। पिछले दो दिनों से धूप और बादल आ-जा रहे हैं। रविवार को बादल छाए रहे जिससे नमी और ठंडक रही फिर धूप निकली। तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में मौसम साफ रहेगा पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दिन का तापमान स्थिर और रातें सुखद रहने की संभावना है।

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले में मौसम में इन दिनों बदलाव देखा जा रहा है। पिछले दो दिनों से सूरज और बादलों के बीच लुकाछिपी का खेल जारी है। रविवार की सुबह आसमान में हल्के बादल दिखाई दिए, जिससे हवा में नमी और ठंडक का अहसास बना रहा। लेकिन दोपहर होते ही सूरज की किरणें घने बादलों को चीरकर बाहर आ गईं, जिससे मौसम का मिजाज बदल गया।

गर्मी असहनीय नहीं थी, लेकिन शनिवार की तुलना में गर्माहट स्पष्ट रूप से महसूस की गई। धूप निकलने के साथ उमस में भी हल्की वृद्धि हुई। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। रविवार को अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता का स्तर अधिकतम 100 प्रतिशत और न्यूनतम 82 प्रतिशत मापा गया।