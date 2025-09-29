गांव वालों ने बाइक सवार युवक को बच्चा चोर समझकर पीटा, सच्चाई जानकर चौंक गए लोग

शोहरतगढ़ के पकड़ी चौराहे पर एक युवक को बच्चा चोर समझकर पीटा गया। किरन त्रिपाठी का बेटा आर्यन अपने रिश्तेदार अवधेश मिश्रा के साथ बाल कटवाने जा रहा था लेकिन नशे में होने के कारण अवधेश गलत रास्ते पर चला गया। बच्चे के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बचाया और मामले को शांत किया।

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। पकड़ी चौराहा पर रविवार को एक अजीबोगरीब घटना घट गई। एक बाइक सवार युवक को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। हालांकि समय रहते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल ली और युवक व बच्चे को सुरक्षित थाने ले आई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार बांसी थाना क्षेत्र के नरकटहा गांव निवासी किरन त्रिपाठी ने सुबह अपने बेटे आर्यन को नाई की दुकान पर बाल कटवाने भेजा था। बच्चे के साथ उनकी बहन के देवर अवधेश मिश्रा बाइक से गए थे। बताया गया कि अवधेश नशे की हालत में बाइक लेकर बांसी की जगह पकड़ी चौराहा पहुंच गया।

रास्ते में बैठे बच्चे ने शोर मचाया कि हमें कहां ले जाया जा रहा है। यह सुनकर लोगों को शक हुआ कि युवक बच्चा चुराकर ले जा रहा है। भीड़ ने युवक से पूछताछ की, लेकिन नशे की हालत में वह ठीक से बोल नहीं पाया और गुस्साई भीड़ ने पिटाई शुरू कर दी।