    हाई क्लास गांजा तस्करी का नया कॉरिडोर बना नेपाल, स्मगलिंग के तरीके अपना रहे अपराधी

    By jitendra n pandey Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:55 PM (IST)

    अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे मारिजुआना की तस्करी का नया तरीका सामने आया है तस्कर अब सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुनुवा बॉर्डर पर 14 किलो से अधिक मारिजुआना बरामद हुआ। तस्करों ने इसे वाटर हीटर में छुपाया था। पूछताछ में उन्होंने इसे हाई क्लास गांजा बताया जिसकी कीमत करोड़ों में है। कस्टम विभाग इस मामले में सक्रियता से जाँच कर रहा है।

    हाई क्लास गांजा की तस्करी का नया कारिडोर नेपाल

    जितेन्द्र पाण्डेय, सिद्धार्थनगर । अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत रखने वाली प्रीमियम मारिजुआना की तस्करी का नया तरीका सामने आया है। पहले तक यह मादक पदार्थ प्रायः हवाई मार्ग से आता था, किंतु भारतीय एयरपोर्ट पर बढ़ी चौकसी और कठोर जांच के कारण अब तस्करों ने सड़क मार्ग का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

    खुनुवा बार्डर पर गुरुवार को पकड़े गए 14.376 किलोग्राम मारिजुआना की बरामदगी से इसका पर्दाफाश हुआ है। यह पहला मामला है जब सड़क मार्ग से इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है, जबकि अब तक सभी बरामदगी हवाई अड्डों पर ही हुई थीं।

    बस की तलाशी में खेप पकड़ी

    सीमा शुल्क विभाग ने नेपाल से आ रही एक बस की तलाशी में खेप पकड़ी। विभाग को पहले से सूचना थी कि केरल के दो युवक मुहम्मद एह्तिशाम और मोहम्मद राशिद गांजा लेकर आ रहे हैं। जांच में सामने आया कि वे 22 सितंबर को थाईलैंड से काठमांडू पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से भारत घुसने का प्रयास किया। बस में रखे नए वाटर हीटरों की टंकियों में कुल 142 वैक्यूम पैक्ड प्लास्टिक पैकेट (प्रत्येक लगभग 101 ग्राम) छिपाए गए थे।

    पूछताछ में तस्करों ने खुद स्वीकार किया कि आपसी बातचीत में वे इसे ‘हाई क्लास’ गांजा कहते हैं। नशीले पदार्थों की दुनिया में हाइड्रोपोनिक वीड को उच्चतम श्रेणी का गांजा माना जाता है। मिट्टी रहित नियंत्रित वातावरण में तैयार होने के कारण इसकी ताकत सामान्य गांजे से कई गुना अधिक होती है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये प्रति किलो है।

    हालीवुड से लेकर वालीवुड तक इसका अवैध चलन तेजी से बढ़ा है। कस्टम का दावा है कि यह पहली बार है जब भूमिगत स्तर पर इतनी बड़ी मात्रा में हाईक्लास गांजा की खेप सड़क मार्ग से पकड़ी गई है। यह घटना इस बात की ओर संकेत करती है कि नशे के कारोबारी अब नेपाल को हाई क्लास गांजा का नया कारीडोर बना रहे हैं। वह तस्करी के लिए नए तौर-तरीके भी अपनाने लगे हैं।

    पहले भी पकड़े गए हाइड्रोपोनिक वीड

    मई 2023 : दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया से आए यात्री के पास से आठ किग्रा हाइड्रोपोनिक वीड बरामद।

    फरवरी 2024 : मुंबई में एनसीबी ने अमेरिकी पोस्ट पार्सल से 5.6 किग्रा प्रीमियम मारिजुआना जब्त किया।

    जुलाई 2025 : बेंगलुरु पुलिस ने विदेशी छात्रावास से तीन किग्रा हाइड्रोपोनिक वीड बरामद कर दो छात्रों को गिरफ्तार किया।

    फिल्म जगत से जुड़ी कड़ियां

    2020 में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान हाइड्रोपोनिक वीड का जिक्र आया था।

    2022 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों को प्रीमियम मारिजुआना के सेवन व तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

    हाईक्लास सोसायटी में नशे के लिए हो रहा प्रयोग

    हाईक्लास सोसायटी में भी नशे लिए अवैध रूप से हाइड्रोपोनिक वीड का प्रयोग हो रहा है। कई महानगरों में रात के समय चलने वाले हुक्का बारों में सामान्य फ्लेवर तंबाकू की जगह हाइड्रोपोनिक वीड मिलाकर ग्राहकों को पिलाया जाता है। यह न केवल महंगा नशा है बल्कि तीव्र असरदार भी होता है, जिससे युवा वर्ग इसकी गिरफ्त में तेजी से आता है। सामान्य हुक्का पीने का दिखावा कर ग्राहक प्रीमियम मारिजुआना का सेवन कर लेते हैं और पुलिस या प्रशासन को भनक भी नहीं लगती।

    यह पहला मामला है जब भूमिगत स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर हाइड्रोपोनिक वीड जब्त हुआ है। तस्करों ने अपना तरीका बदला है। अब वह इसे हवाई मार्ग की बजाय भूमिगत रास्तों से ले जा रहे हैं। कस्टम इसे लेकर विशेष सक्रियता अपना रही है। इस सक्रियता की देन है कि इतने बड़े पैमाने पर बरामदगी हुई है। - सुधीर त्यागी, असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम गोरखपुर