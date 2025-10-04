15 साल की नाबालिग को अगवा कर ले गया युवक, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज

बांसी के खेसरहा थाना क्षेत्र से एक 15 वर्षीय नाबालिग छह दिनों से लापता है। पिता ने थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें वजीराबाद के प्रशांत नामक युवक पर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी और नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। पिता ने आशंका जताई है कि उनकी बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

जागरण संवाददाता, बांसी । 15 वर्षीय एक नाबालिग विगत छह दिनों से घर से लापता है। नाबालिग के पिता ने थाने में तहरीर देकर एक युवक पर अपहरण का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दिया है, जिसपर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी व नाबालिग को बरामद करने में जुटी है। मामला खेसरहा थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

नाबालिग के पिता के अनुसार उनकी पुत्री 28 सितंबर की सुबह घर से नित्य क्रिया के लिए गई थी। देर तक जब वापस घर नहीं लौटी तो हम लोग गांव में लोगों के यहां पता लगाने लगे। दो दिन तक तलाशते रहे घरवाले दो दिनों तक उसे नात रिश्तेदारी में भी तलाशते रहे। तभी पता चला कि थाना क्षेत्र के ग्राम वजीराबाद निवासी रूपचंद्र का पुत्र प्रशांत उसका अपहर कर लिया है। बेटी के मोबाइल पर हमने बात करने की बहुत कोशिश किया पर उसका मोबाइल बंद बता रहा है।