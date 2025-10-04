Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    15 साल की नाबालिग को अगवा कर ले गया युवक, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज

    By Ritesh Vajpaiyi Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    बांसी के खेसरहा थाना क्षेत्र से एक 15 वर्षीय नाबालिग छह दिनों से लापता है। पिता ने थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें वजीराबाद के प्रशांत नामक युवक पर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी और नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। पिता ने आशंका जताई है कि उनकी बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नाबालिग के अपहरण का युवक पर आरोप। जागरण

    जागरण संवाददाता, बांसी । 15 वर्षीय एक नाबालिग विगत छह दिनों से घर से लापता है। नाबालिग के पिता ने थाने में तहरीर देकर एक युवक पर अपहरण का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दिया है, जिसपर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी व नाबालिग को बरामद करने में जुटी है। मामला खेसरहा थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाबालिग के पिता के अनुसार उनकी पुत्री 28 सितंबर की सुबह घर से नित्य क्रिया के लिए गई थी। देर तक जब वापस घर नहीं लौटी तो हम लोग गांव में लोगों के यहां पता लगाने लगे।

    दो दिन तक तलाशते रहे घरवाले

    दो दिनों तक उसे नात रिश्तेदारी में भी तलाशते रहे। तभी पता चला कि थाना क्षेत्र के ग्राम वजीराबाद निवासी रूपचंद्र का पुत्र प्रशांत उसका अपहर कर लिया है। बेटी के मोबाइल पर हमने बात करने की बहुत कोशिश किया पर उसका मोबाइल बंद बता रहा है।

    तहरीर में लिखा है कि हमारी बेटी अभी नासमझ है, आरोपित द्वारा उसके साथ कोई अप्रिय घटना कारित की जा सकती है। थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि नाबालिग के पिता द्वारा शुक्रवार को तहरीर दी गई है जिसपर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित व नाबालिग के तलाश के लिए टीम लगाई गई है। जल्द ही आरोपित पकड़ में आ जाएगा।