सिद्धार्थनगर में बंटता गया वीडियो, युवती को ब्लैकमेल कर करते रहे दुष्कर्म
सिद्धार्थनगर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि दोस्तों ने मिलकर लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करके दुष्कर्म किया। पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। दोस्ती में हिंदू नाबालिग की आपत्तिजनक वीडियो बना ब्लैकमेल करके दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई शुरू की। प्रथमदृष्टया सामने आया कि आपत्तिजनक वीडियो दोस्तों मे बटता रहा। जिसे भी यह वीडियो मिला उसने इसे दिखा ब्लैकमेल् करके दुष्कर्म किया।
नाबालिग का कपिलवस्तु पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कलमबंद बयान दर्ज कराया। नाबालिग ने बयान में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। सभी आरोपितों के नाम व पता व मोबाइल नंबर बताया। पुलिस ने नौ नाबालिग का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया। अभी कुछ प्रक्रिया शेष रहने के कारण कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी।
अब 30 अक्टूबर को भी चिकित्सीय परीक्षण होगा। आठ नामजद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ब्लैकमेल् करके दुष्कर्म करने के मामले अभी और भी नाम सामने आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कपिलवस्तु थाना पुलिस ने नाबालिग का आपत्तिजनक वीडियो बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।
नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त पास के गांव निवासी जुनैद ने पहले दोस्ती की। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। जुनैद मुंबई में काम करता है, जब वहां जाने लगा तो उसने अपने एक मित्र को वीडियो क्लिप दे दिया। इसके बाद उसके दोस्त ने कई बार दुष्कर्म किया।
यह सिलसिला चलता रहा, जब कोई मुंबई और दिल्ली काम पर जाने वाला होता तो वह अपने दोस्त व परिचित को वीडियो क्लिप दे देता। सभी वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देते हुए दुष्कर्म करते रहे। वहीं पुलिस ने पास के गांव निवासी जुनैद, हलीम, मुमताज उर्फ कमर, रैयान, शादाब, हफीक, वैद्य व सिराजुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
कई और नाम भी आ सकते हैं सामने
मामले की विवेचना कर रहे सदर थाना इंस्पेक्टर क्राइम रामा यादव ने बताया कि विवेचना में विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। अभी आठ लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच आगे बढ़ने पर और भी नाम प्रकाश में आने की संभावना है। कई संदिग्ध अभी बाहर भी हैं, उनका लोकेशन खोजा रहा है।
नाबालिग का आपत्तिजनक वीडियो बना ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। कपिलवस्तु थाना की पुलिस पांच लोगों से पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस मामले के आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।
-डा. अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक
