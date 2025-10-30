सिद्धार्थनगर में बंटता गया वीडियो, युवती को ब्लैकमेल कर करते रहे दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। दोस्ती में हिंदू नाबालिग की आपत्तिजनक वीडियो बना ब्लैकमेल करके दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई शुरू की। प्रथमदृष्टया सामने आया कि आपत्तिजनक वीडियो दोस्तों मे बटता रहा। जिसे भी यह वीडियो मिला उसने इसे दिखा ब्लैकमेल् करके दुष्कर्म किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नाबालिग का कपिलवस्तु पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कलमबंद बयान दर्ज कराया। नाबालिग ने बयान में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। सभी आरोपितों के नाम व पता व मोबाइल नंबर बताया। पुलिस ने नौ नाबालिग का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया। अभी कुछ प्रक्रिया शेष रहने के कारण कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी।

अब 30 अक्टूबर को भी चिकित्सीय परीक्षण होगा। आठ नामजद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ब्लैकमेल् करके दुष्कर्म करने के मामले अभी और भी नाम सामने आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कपिलवस्तु थाना पुलिस ने नाबालिग का आपत्तिजनक वीडियो बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त पास के गांव निवासी जुनैद ने पहले दोस्ती की। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। जुनैद मुंबई में काम करता है, जब वहां जाने लगा तो उसने अपने एक मित्र को वीडियो क्लिप दे दिया। इसके बाद उसके दोस्त ने कई बार दुष्कर्म किया।

यह सिलसिला चलता रहा, जब कोई मुंबई और दिल्ली काम पर जाने वाला होता तो वह अपने दोस्त व परिचित को वीडियो क्लिप दे देता। सभी वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देते हुए दुष्कर्म करते रहे। वहीं पुलिस ने पास के गांव निवासी जुनैद, हलीम, मुमताज उर्फ कमर, रैयान, शादाब, हफीक, वैद्य व सिराजुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।