Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Siddharthnagar News: भूमि विवाद में मचा बवाल, पांच लोगों को ट्रैक्टर से चढ़ाकर किया घायल

    By Mehndi Rizvi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:42 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर में एक भूमि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें पांच लोग ट्रैक्टर से कुचल दिए गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर में भर्ती घायल दिलीप व शकुंलता - जागरण

    संवाद सूत्र, इटवा। भूमि विवाद के दौरान खेत की जोताई के समय दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आरोप है कि विपक्षी पक्ष ने पांच लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे सभी घायल हो गए। तीन लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर रेफर किया गया। घटना शनिवार सुबह गोल्हौरा थाना क्षेत्र के बसडीला गांव की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बसडीला गांव निवासी रमाकांत पांडेय व हरिओम पांडेय के बीच लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा है। बताया जाता है कि सुबह करीब नौ बजे हरिओम पांडेय का पुत्र संदीप विवादित भूमि पर कब्जे के इरादे से ट्रैक्टर लेकर जोताई करने पहुंचा। जैसे ही जोताई शुरू हुई, दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध करने लगे।

    दोनों पक्षों में लाठी-डंडे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बताया जाता है कि जब जोताई नहीं रोकी गई तो विपक्षी पक्ष के लोग ट्रैक्टर के आगे खड़े होकर विरोध करने लगे। आरोप है कि संदीप ने रुकने के बजाय ट्रैक्टर बढ़ा दिया और सामने खड़े लोगों को कुचल दिया। घटना में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    घायलों में 35 वर्षीय शकुंतला, 32 वर्षीय दिलीप, 40 वर्षीय रविंद्र पाठक, 18 वर्षीय शिखा और 28 वर्षीय करन शामिल हैं। ग्रामीणों की मदद से सभी को खुनियांव पीएचसी ले जाया गया, जहां शकुंतला, दिलीप और रविंद्र पाठक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया गया।

    प्रभारी थानाध्यक्ष रणविजय ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक विवाद शांत हो चुका था। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

    घटना संज्ञान में है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। आरोपित को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है।

    -

    - शुभेंदु सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी, इटवा