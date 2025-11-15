Language
    सिद्धार्थनगर में जमीनी रंजिश में खूनी संघर्ष, एक पक्ष से दो लोग गंभीर

    By Ritesh Vajpaiyi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में जमीनी विवाद के कारण दो समूहों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाद लंबे समय से चल रहा था, और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।

    जागरण संवाददाता, बांसी। दो पक्षों में चली आ रही जमीनी रंजिश ने शुक्रवार को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। घात लगा कर बैठे लोगों ने खेत की तरफ जा रहे विपक्षी पक्ष के चार लोगों पर टूट पडे़ और लाठी डंडे व हाकी से जमकर पिटाई कर दिए। इसमें सभी घायल हो गए। घायलों में दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मामला खेसरहा थाना के सकारपार चौकी क्षेत्र स्थित ग्राम पर्रोई का है।

    ग्राम निवासी ओंकार पांडेय का उनके पट्टीदार परमहंस जमीनी रंजिश को लेकर मुकदमा चल रहा है, जिस जमीन पर मुकदमा चल रहा था वह न्यायालय के आदेश पर परती पड़ी थी। उसे परमहंश से जोत दिया, इसको लेकर विवाद भी हुआ। लोगों के बीच बचाव से मामला शांत हो गया।

    ओंकार पांडेय के पुत्र निहाल पाण्डेय के मुताबिक शुक्रवार को वह सुबह आठ बजे वह अपने पिता तथा बडे़ पिता त्रियुगी पांडेय, चाचा झिनकु गांव के खेत की तरफ जा रहे थे तभी घात लगाकर बैठे परमहंस व उनके बेटे जयकृष्ण, बाल कृष्णा, हरिकृष्ण लाठी डंडा लेकर उनपर टूट पड़े। इसमें निहाल पांडेय का दायां पैर तथा इनके बडे़ पिता त्रियुगी का बाया पैर व हाथ टूट गया।

    ओंकार पांडेय व झिनकु को भी अंदरूनी चोटें आई है। थानाध्यक्ष खेसरहा अनूप कुमार मिश्रा का कहना है कि घायल पक्ष की तरफ से दी गई तहरीर दूसरे पक्ष के चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।