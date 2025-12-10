Siddharthnagar News: जमीनी विवाद में युवक को जमकर पीटा, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

जागरण संवाददाता, बांसी। जमीनी विवाद को लेकर एक युवक पर सात लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका उपचार खेसरहा सीएचसी में जारी है।

मामला खेसरहा थाना क्षेत्र की कुर्थिया चौकी के ग्राम संथवा का है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव निवासी लखराम चौधरी ने बताया कि उनका रामवृक्ष व उसके स्वजन से भूमि विवाद चल रहा है। उनके अनुसार वह कोर्ट के आदेश पर अपनी भूमि पर भवन निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान विपक्षी रामवृक्ष, ध्रुवचंद, बाबूराम, संतोष पुत्रगण रामसुभग तथा उनके घर की तीन अज्ञात महिलाएं एकजुट होकर मौके पर पहुंचीं और लाठी-डंडा, लात-घूसा तथा सरिया से उन पर हमला कर दिया।