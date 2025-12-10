Language
    Siddharthnagar News: जमीनी विवाद में युवक को जमकर पीटा, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:49 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस घटना में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह घटना सिद्धार्थनगर के एक ग ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बांसी। जमीनी विवाद को लेकर एक युवक पर सात लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका उपचार खेसरहा सीएचसी में जारी है।

    मामला खेसरहा थाना क्षेत्र की कुर्थिया चौकी के ग्राम संथवा का है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    गांव निवासी लखराम चौधरी ने बताया कि उनका रामवृक्ष व उसके स्वजन से भूमि विवाद चल रहा है। उनके अनुसार वह कोर्ट के आदेश पर अपनी भूमि पर भवन निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान विपक्षी रामवृक्ष, ध्रुवचंद, बाबूराम, संतोष पुत्रगण रामसुभग तथा उनके घर की तीन अज्ञात महिलाएं एकजुट होकर मौके पर पहुंचीं और लाठी-डंडा, लात-घूसा तथा सरिया से उन पर हमला कर दिया।

    हमले में लखराम के हाथ, पैर, सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह बचाव किया और घायल को सीएचसी खेसरहा पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।

    थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना दो दिन पूर्व की है। मंगलवार को पीड़ित ने तहरीर दी, जिस पर चार नामजद सहित कुल सात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।