सिद्धार्थनगर में दूरबीन विधि से फटी आंत का पहला सफल ऑपरेशन, महज 400 रुपये में पूरी हुई सर्जरी

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज में पहली बार लेप्रोस्कोपिक (दूरबीन) विधि से फटी आंत का सफल ऑपरेशन किया गया।

आंत में छेद से संक्रमण फैलने लगा था और रोगी की हालत लगातार गंभीर हो रही थी। जनरल सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने देर रात तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया के लिए रोगी से ओटी शुल्क के रूप में महज 400 रुपये लिए गए।

विभाग के सह आचार्य डॉ. सीबी पांडेय ने बताया कि चिल्हिया थाना क्षेत्र के सिसवा गांव निवासी संतु पेट दर्द से परेशान थे। स्वजन उन्हें पहले निजी अस्पताल ले गए, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद मेडिकल कालेज की ओपीडी में जांच हुई।