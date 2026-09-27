छह वर्ष के मासूम आयुष के गले में फंस गई थी सीटी; आपरेशन था जोखिमभरा, अंत में दूरबीन विधि काम आई

संवाद सूत्र, रमाला (बागपत)। फतेहपुर चक गांव के रहने वाले छह वर्षीय मासूम आयुष के गले में फंसी प्लास्टिक की सीटी को दिल्ली के कलावती अस्पताल में चिकित्सकों ने दूरबीन की सहायता से सफलतापूर्वक निकाल दिया। गले का आपरेशन जोखिम भरा होने के कारण चिकित्सकों ने दूरबीन से सीटी निकालने का निर्णय लिया। सफल उपचार के बाद आयुष की हालत सामान्य है और वह स्वस्थ बताया गया है।

हुआ यूं कि फतेहपुर चक निवासी रविंद्र का छह वर्षीय पुत्र आयुष सोमवार को बूढ़पुर गांव में लगे मेले में गया था। वहां से उसने प्लास्टिक की छोटी सीटी खरीदी थी। बुधवार को घर पर खेलते समय सीटी मुंह में रखकर बजाने के दौरान वह अचानक फिसलकर गले में जा फंसी। साथ ही आयुष को सांस लेने में परेशानी होने लगी। स्वजन उसे तत्काल बड़ौत सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया।