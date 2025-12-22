सिद्धार्थनगर में ठंड ने नहीं दी राहत, शीत दिवस का असर बरकरार; गलन से कांपता रहा जनजीवन

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले में शीत दिवस की स्थिति सोमवार को भी पूरे दिन बनी रही। यह लगातार चौथा दिन रहा, जब सूरज के दर्शन नहीं हुए। तापमान में मामूली बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई, लेकिन ठंड का असर जरा भी कम नहीं हुआ। गलन इतनी तीखी रही कि बाहर निकले लोगों को कुछ ही देर में हाथ सुन्न होने का एहसास होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सिर पर बर्फ की सिल्ली रख दी गई हो। ठंड से लोग सड़कों, चौराहों और बाजारों में कांपते दिखे।

पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो रविवार को अधिकतम तापमान 15.7 और न्यूनतम 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सोमवार को अधिकतम 16.6 और न्यूनतम 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम-न्यूनतम तापमान में अंतर कम रहने से ठंड और ज्यादा चुभन भरी महसूस हुई। पूरे दिन कोहरे और बादलों की चादर छाई रही। हालांकि, रविवार की तुलना में सोमवार को बाजारों में थोड़ी अधिक चहल-पहल दिखी।

जरूरी कामों के लिए लोग घरों से निकले, पर चेहरे पर ठंड की सख्ती साफ झलकती रही। शीतलहर से बचाव के लिए नगर पालिका सिद्धार्थनगर की ओर से सिद्धार्थ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बांसी मोड़ सहित जिले के 16 प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है। सिद्धार्थ चौराहे पर अलाव के किनारे बैठे लोग ठंड से राहत लेते नजर आए।

राज्य कृषि मौसम केंद्र के अनुसार मंगलवार से मौसम में मामूली सुधार की संभावना है। सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन में बादल छंटने और धूप निकलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि संभव है, हालांकि न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। ऐसे में कड़ाके की ठंड से अभी पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद कम ही है।