दक्षिण कोरिया से श्रीलंका तक के श्रद्धालुओं को रोकेगा 'सिद्धार्थ परिपथ', कपिलवस्तु पर्यटन को लगेंगे पंख

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। भगवान बुद्ध की क्रीड़ास्थली कपिलवस्तु का अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान है। यहां प्रतिवर्ष दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, म्यांमार सहित विभिन्न बौद्ध देशों से श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके बावजूद अधिकांश पर्यटक कपिलवस्तु स्तूप के दर्शन करने के बाद वापस लौट जाते हैं। आसपास के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की जानकारी तथा समुचित पर्यटन सुविधाओं का अभाव उनके ठहराव में बाधा बनता है।

इस स्थिति को बदलने के लिए जिला प्रशासन सिद्धार्थ परिपथ विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इसके माध्यम से बुद्धभूमि के प्रमुख स्थलों को एक पर्यटन मार्ग से जोड़कर पर्यटकों को एक दिन से अधिक समय तक जिले में रोकने की योजना है।

इस वर्ष दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और म्यांमार के पर्यटक यहां आ चुके हैं। इनमें दक्षिण कोरिया के पर्यटकों को छोड़कर अन्य देशों के दल यहां ठहरे नहीं। प्रशासन का मानना है कि यदि कपिलवस्तु स्तूप के साथ आसपास के पर्यटन स्थलों को व्यवस्थित रूप से जोड़ा जाए तो विदेशी पर्यटकों की रुचि और ठहराव दोनों बढ़ सकते हैं। प्रस्तावित सिद्धार्थ परिपथ का पहला पड़ाव ब्लाक कार्यालय के सामने स्थित टूरिस्ट एमेनिटी सेंटर होगा।

यहां से पर्यटक बर्डपुर-पिपरहवा मार्ग पर स्थित संत शिरोमणि मंदिर पहुंचेंगे। इसके आगे महेंद्र विहार है, जहां श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। इसके बाद प्राचीन गनवरिया का राजप्रसाद और विश्वविख्यात पिपरहवा स्तूप का दर्शन कराया जाएगा। यहां से पर्यटक भारत-नेपाल सीमा तक जाएंगे और फिर वापस लौटेंगे। वापसी के दौरान उन्हें मझौली , सिसवा व मर्थी सागर(कृत्रिम जलाशय) की सुंदरता देखने का अवसर मिलेगा।