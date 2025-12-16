सिद्धार्थनगर कोडीनयुक्त कफ सीरप के अवैध कारोबार पर कसेगा शिकंजा, प्रशासन ने उठाया सख्त कदम

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। कोडीनयुक्त कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की अन्य औषधियों के अवैध क्रय-विक्रय, भंडारण व वितरण पर अंकुश लगाने के लिए जिले में औषधि प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में चल रहे विशेष निरीक्षण अभियान के तहत नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि औषधि नियमावली 1945 के अनुसार ऐसी दवाएं केवल चिकित्सकीय परामर्श पर ही बेची जा सकती हैं और उनका पूरा अभिलेख रखना अनिवार्य है। जिले में कुल 518 थोक और 1202 फुटकर दवा दुकानें पंजीकृत हैं। औषधि निरीक्षक अब तक 104 दुकानों का निरीक्षण कर चुके हैं।

जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 14 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि आठ दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। कई प्रतिष्ठानों पर दवाओं का भंडारण नहीं मिला और क्रय-विक्रय के वैध अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके। कुछ दुकानें केवल कागजों पर संचालित पाई गईं हैं।