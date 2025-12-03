Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आधी रात बजा बैंक का अलर्ट अलार्म तो घबरा गए ड्यूटी पर तैनात पुल‍िसकर्मी, ताला खोलकर अंदर पहुंचे तो...

    By Vivek Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:47 PM (IST)

    पथरा में एसबीआई शाखा का अलार्म बजने से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी घबरा गए। सूचना पर थानाध्यक्ष अमित कुमार पुलिस टीम के साथ पहुंचे और बैंक की जांच की। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, पथरा। एसबीआई शाखा पथरा का अलर्ट अलार्म बजने से बैंक पर रात में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी घबरा गये। इसकी सूचना तत्काल थानाध्यक्ष अमित कुमार को दिया। वह पुलिस टीम के साथ बैंक पहुंचे और भवन के चारों तरफ सघन चेकिंग किया। किसी तरह का संदिग्ध मामला या गतिविधि नजर न आने पर शाखा प्रबंधक को सूचित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी होने पर शाखा प्रबंधक दिव्या श्रीवास्तव भी रात में ही बैंक पहुंची। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बैंक का ताला खोलकर चेक किया, जहां सब कुछ ठीकठाक मिला। जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

    शाखा प्रबंधक ने बताया कि बैंक के आसपास देखा गया पर कुछ संदिग्ध नहीं दिखा। हो सकता है चूहे या छिपकली द्वारा अलार्म सेंसर को टच किया गया हो, जिससे अलार्म बजा हो। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि अलार्म बजने की सूचना पर फोर्स के साथ बैंक के इर्द-गिर्द सघन जांच किया पर कुछ भी संदिग्ध नहीं नजर आया।