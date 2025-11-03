यूपी के इस जिले में 138 करोड़ की लागत से सात धार्मिक क्षेत्र की सड़कों का होगा चौड़ीकरण, जल्द शुरू होगा काम

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। धर्मार्थ योजना में जनपद की सात सड़कों का निर्माण होगा। 13899.03 लाख रुपये से 45.6 किमी लंबी सड़क बनेगी। शासन ने इस संबंध में प्रशासन से कार्ययोजना तैयार करके प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है।

विशेष सचिव शासन रघुवीर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी, पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग के अधिकारियों से इससे संबंधित समीक्षा भी करेंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग में धर्मार्थ कार्य विभाग व पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव भी जुड़ेंगे।

जनपद के सात धार्मिक क्षेत्र की सात सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाएगा। शासन ने इस संबंध में कार्ययोजना तैयार करने के लिए निर्देशित किया है। प्रशासन ने इन सड़कों की कार्ययोजना तैयार की है।

इसमें पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड की तीन और इटवा व बांसी खंड की दो-दो सड़क को चयनित किया है। इनका आगणन करने के बादपरियोजना बनाई गई। पर्यटन विभाग के अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग में शासन को इस धार्मिक क्षेत्र की ऐतिहासिकता और महत्ता बताएंगे।