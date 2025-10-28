पिटाई के मामले में फरार चर रहे सिपाहियों पर 25-25 हजार का इनाम, गिरफ्तार करने में लगी टीमों को सख्त निर्देश
गोरखपुर में पिटाई के एक मामले में फरार चल रहे सिपाहियों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। सिपाहियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। युवक की पिटाई के आरोप में फरार चल रहे चारों सिपाहियों पर पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया है। उन्होंने आरोपितों की गिरफ्तारी में लगी सातों टीमों को सख्त निर्देश दिया है कि कार्रवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
घटना 22 अक्टूबर की रात मोहाना थाना क्षेत्र के ऊंजी पेट्रोल पंप की है। कपिलवस्तु नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार गांधी नगर निवासी रजनीश पटेल लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे। बर्डपुर पहुंचने पर उन्होंने ट्रैक्टर रोक दिया और पूजा समिति के अन्य सदस्यों की प्रतीक्षा करने लगे।
बताया जाता है कि इसी दौरान मोहाना थाने में तैनात सिपाही मनोज यादव, अभिषेक गुप्ता, राजन सिंह और मंजीत सिंह वहां पहुंचे और ट्रैक्टर आगे बढ़ाने को कहा। रजनीश ने पूरा कारण बताया, लेकिन सिपाही नहीं माने और जबरन उन्हें बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए।
कुछ देर बाद रजनीश ऊंजी पेट्रोल पंप के पास गंभीर अवस्था में घायल मिले। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। स्वजन ने चारों सिपाहियों पर मारपीट का आरोप लगाया। रजनीश के भाई अवनीश की तहरीर पर मोहाना थाने में 26 अक्टूबर को चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के बाद से ही सभी सिपाही फरार हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डा. महाजन ने दो क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में सात टीमें गठित की हैं। प्रत्येक टीम में दो-दो निरीक्षक और दरोगा शामिल हैं। साथ ही सर्विलांस टीम को भी आरोपितों की लोकेशन ट्रेस करने की जिम्मेदारी दी गई है।
चारों सिपाहियों को 24 अक्टूबर को निलंबित कर दिया गया था। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें जिले से बाहर भी संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
आरोपित सिपाहियों पर 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। गिरफ्तारी में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। -डॉ. अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर।
