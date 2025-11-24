Language
    राशन की दुकान पर अनियमितता का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई, जांच के बाद कोटेदार निलंबित

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    राशन की दुकान पर अनियमितता का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई की। जांच में आरोप सही पाए जाने पर कोटेदार को तत्काल निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश है और सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। भनवापुर ब्लाक के ग्राम पंचायत जहदा मुस्तहकम के उचित दर विक्रेता की दुकान निलंबित कर दी गई। पिछले दिनों विक्रेता के पुत्र द्वारा राशन की जगह पत्थर रखकर खाद्यान्न खारिज करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था। इसके बाद विभाग एवं प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया था।

    आपूर्ति निरीक्षक की जांच में पुष्टि होने के बाद रिपोर्ट जिले पर भेजी गई। जिला पूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कोटा निलंबित करने की कार्रवाई की गई।

    गांव के उचित दर विक्रेता साधूराम हैं। पिछले दिनों दुकान के वितरण के समय की जा रही अनियमितता से संबंधित वीडियो प्रसारित हुई। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक दीप चंद द्वारा 21 नवंबर को मौके पर जाकर जांच की गई। मौके पर अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी अथवा स्वजन के बयान दर्ज किए गए। इसमें कार्ड धारकों ने कम खाद्यान्न मिलने से संबंधित बयान भी दिया।

    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रत्येक चक्र में 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं कुल 35 किलो खाद्याान्न प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं कुल पांच किलो प्रति यूनिट देने हैं।

    जांच में कार्ड धारकों के बयान में अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के वितरण में अनियमिता पाई गई। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट जिले पर भेजी गई।

    जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित दर विक्रेता की दुकान को जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया। निलंबन के बाद उक्त दुकान के समस्त कार्ड धारकों को ग्राम डोमसरा के उचित दर विक्रेता अनन्त प्रकार की दुकान में संबद्ध किया गया। निर्देश दि गए कि नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं का उठान करें और उनका वितरण लाथार्थियों में सुनिश्चित कराएं।