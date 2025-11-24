राशन की दुकान पर अनियमितता का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई, जांच के बाद कोटेदार निलंबित

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। भनवापुर ब्लाक के ग्राम पंचायत जहदा मुस्तहकम के उचित दर विक्रेता की दुकान निलंबित कर दी गई। पिछले दिनों विक्रेता के पुत्र द्वारा राशन की जगह पत्थर रखकर खाद्यान्न खारिज करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था। इसके बाद विभाग एवं प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया था।

आपूर्ति निरीक्षक की जांच में पुष्टि होने के बाद रिपोर्ट जिले पर भेजी गई। जिला पूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कोटा निलंबित करने की कार्रवाई की गई। गांव के उचित दर विक्रेता साधूराम हैं। पिछले दिनों दुकान के वितरण के समय की जा रही अनियमितता से संबंधित वीडियो प्रसारित हुई। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक दीप चंद द्वारा 21 नवंबर को मौके पर जाकर जांच की गई। मौके पर अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी अथवा स्वजन के बयान दर्ज किए गए। इसमें कार्ड धारकों ने कम खाद्यान्न मिलने से संबंधित बयान भी दिया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रत्येक चक्र में 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं कुल 35 किलो खाद्याान्न प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं कुल पांच किलो प्रति यूनिट देने हैं।