    राशनकार्ड मुखिया की मृत्यु होने पर नहीं होगा निरस्त, परिवार के सदस्य करा सकेंगे अपने नाम

    By Vijay Kumar Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:15 PM (IST)

    सिद्धार्थ नगर से खबर है कि राशनकार्ड मुखिया की मृत्यु होने पर राशनकार्ड निरस्त नहीं होगा। परिवार के सदस्य अब राशन कार्ड को अपने नाम पर करा सकेंगे जिसस ...और पढ़ें

    राशनकार्ड मुखिया की मृत्यु होने पर नहीं होगा निरस्त।

    विजय श्रीवास्तव, सिद्धार्थनगर। राशनकार्ड से जुड़ी मुखिया की मृत्यु होने पर अब कार्ड निरस्त नहीं किया जाएगा। बल्कि वही राशनकार्ड नंबर कार्ड में जुड़े वरिष्ठ सदस्य (महिला) के नाम से कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं शादीशुदा बेटियां भी अब मायके से अपना नाम ससुराल में ऑनलाइन ट्रांसफर करा सकेंगी।

    जनपद में 481681 राशनकार्ड पंजीकृत हैं। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजनाओं के तहत गरीब परिवारों को फ्री खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। शासन ने राशनकार्ड में कई सुविधाएं बढ़ा दी है। जो कार्डधारकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है।

    जारी आदेश में राशनकार्ड विभाजन, यूनिट स्थानांतरण, राशनकार्ड स्थानांतरण, राशनकार्ड समर्पण, यूनिट निरस्तीकरण तथा मृत्यु की दशा में राशनकार्ड की मुखिया बदलने के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

    अब आवेदक अपने राशनकार्ड से संबंधित इन सेवाओं हेतु अपने राशनकार्ड नंबर से लिंक मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदक स्वयं आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन के 15 दिन के अंदर निस्तारण कर दिया जाएगा।

    मुखिया बनने के लिए महिला का होना अनिवार्य

    जिस राशनकार्ड की मुखिया की मृत्यु हो जाती है उसी कार्ड नंबर पर मुखिया बनने के लिए महिला का होना अनिवार्य है। लेकिन उस सदस्य का नाम राशनकार्ड में पहले से दर्ज हो।

    आवेदन करने के बाद विभागीय जांच पड़ताल के 15 दिन बाद संबंधित आवेदक का नाम राशनकार्ड में मुखिया के रूप में हो जाएगा। इससे राशकार्ड भी नहीं बदलेगा और सदस्य भी आसानी से जुड़ सकेंगे।

    शासन से राशनकार्ड में कई सेवाएं बढ़ाई गई हैं। मृतक मुखिया के स्थान पर अब घर के सदस्य उसी कार्डनंबर पर मुखिया बन सकेंगे। लेकिन कार्ड से जुड़ी सदस्य महिला होना चाहिए। इसके अलावा शादी के बाद बेटियां भी अपना नाम ससुराल में ट्रांसफर करा सकेंगी। यह सब प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदक किसी भी सहज जन सेवा केंद्र से आवेदन करा सकते हैं। 15 दिन के भीतर मामले का निस्तारण हो जाएगा। -देवेंद्र कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी।