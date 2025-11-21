पब्जी खेलने से मना किया तो लड़कों ने कर दी मां बेटे की पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

जागरण संवाददाता, बांसी। पब्जी खेल रहे लड़कों को मना करना मां बेटे पर भारी पड़ गया। लड़कों ने मां बेटे की पिटाई कर घायल कर दिए। घायल की तहरीर पर पुलिस ने लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। मामला बांसी कोतवाली के ग्राम सोनखर में बुधवार की शाम का है।

गांव के 19 वर्षीय शिवरतन, नागेंद्र व 18 वर्षीय अविनाश पब्जी खेल रहे थे। इसी दौरान अविनाश की मां विद्यावती उसे खोजते उन तक पहुंच गई। पब्जी खेल रहे लड़कों को डांटने लगी तथा अपने बेटे अविनाश को उनके पास से लेकर जाने लगी।

इसी पर शिवरतन व नागेंद्र विद्यावती को धक्का देकर गिरा दिए तथा पास में पड़े डंडे से मारने लगे। इस पर अपनी मां को बचाने के लिए अविनाश जब आगे बढ़ा तो दोनों ने उसे भी पीट दिया। अविनाश व उसकी मां चोटिल हो गए।