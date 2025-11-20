प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सिद्धार्थनगर से भी लगेंगे 216 पुलिस कर्मी, अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह में होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे पावन धर्मध्वजा ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शामिल होंगे। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति का अद्वितीय संगम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अब सिद्धार्थनगर से कुल 216 पुलिस कर्मी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बुधवार को ही यह सभी पुलिस कर्मी अयोध्या पहुंच गए, ताकि समय से पूर्व पूरे क्षेत्र, मार्ग और व्यवस्था को भली-भांति समझ सकें और आवश्यकतानुसार शीघ्रता से कहीं भी पहुंच सकें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या धर्मध्वजा समारोह में आ रहे हैं। कार्यक्रम और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर व्यापक एवं चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। पहले सिद्धार्थनगर जिले से 150 पुलिस कर्मियों की मांग की गई थी, लेकिन भक्तों की भीड़ और कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुए यह संख्या बढ़ाकर अब 216 कर दी गई है। इसमें तीन सीओ, आठ निरीक्षक, 35 उपनिरीक्षक, 125 आरक्षी, 30 महिला आरक्षी और 15 यातायात पुलिस कर्मी शामिल हैं।

सभी बुधवार को ही अयोध्या पहुंचकर अपने-अपने दायित्वों के अनुरूप तैनाती स्थल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले चुके हैं। अयोध्या के इस दिव्य कार्यक्रम को लेकर सिद्धार्थनगर के लोग भी अत्यंत उत्साहित और भावुक हैं। जनमानस का मानना है कि यह धर्मध्वजा पूरे देश में अध्यात्म, संयम और सद्भाव का संदेश फैलाएगी। लोगों को विश्वास है कि धर्मध्वजा के ध्वज फहरने के साथ ही हर भक्त के मन में भक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।