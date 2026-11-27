जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। भारत-नेपाल सीमा पर तरबूज के बीज की तस्करी का मामला सामने आया है। नेपाल के रास्ते भारत भेजे जा रहे 205.6 क्विंटल तरबूज के बीज को बुधवार रात कस्टम विभाग(नेपाल) की टीम ने बरामद किया।

कार्रवाई नेपाल के बर्दिया जिले की गुलरिया नगरपालिका-10 के पर्सिया गांव के सीमावर्ती क्षेत्र में की गई। टीम ने बीज लदे ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

ट्रक में 514 बोरों में तरबूज का बीज लदा था। इसकी कुल मात्रा 205.6 क्विंटल बताई गई है। नेपाल के राजापुर कस्टम कार्यालय की टीम ने रात करीब 11 बजे ट्रक को पकड़ा। बरामद बीज का अनुमानित मूल्य 42 लाख नेपाली रुपये आंका गया है।