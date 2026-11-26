जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अपात्रों के शामिल होने का मामला सामने आया है। गुरुवार को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के दौरान एक युवती फेरे पड़ने से पहले ही मंडप छोड़कर चली गई। इस घटनाक्रम के बाद विवाह की औपचारिकता और योजना के लिए कराए गए पंजीयन को लेकर सवाल उठने लगे।

बताया जा रहा है कि इटवा क्षेत्र से विवाह के लिए पहुंची युवती मंडप से उस समय बाहर निकली, जब मंच पर एक जनप्रतिनिधि का संबोधन चल रहा था। हालांकि दूल्हा और दुल्हन दोनों का कहना था कि उनकी शादी मंडप में हो चुकी है।

वहीं युवती के पिता ने बताया कि यहां भी शादी हुई है, लेकिन 21 अप्रैल को घर पर विधि-विधान से विवाह संपन्न कराया जाएगा। इस घटनाक्रम ने सामूहिक विवाह योजना के तहत कराए जा रहे पंजीयन और पात्रता की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं।