संवाद सूत्र, तुलसियापुर, (सिद्धार्थनगर)। भारत-नेपाल सीमा पर अवैध रूप से भारतीय मुद्रा ले जाने के मामले में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 50वीं वाहिनी की बढ़नी कंपनी ने एक नेपाली नागरिक को 3.85 लाख रुपये के साथ पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके जैकेट से 500 रुपये के 770 नोट बरामद हुए। आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपित और बरामद मुद्रा को सीमा शुल्क कार्यालय बढ़नी के सुपुर्द कर दिया गया।

एसएसबी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 20 नवंबर को 50वीं वाहिनी एसएसबी बलरामपुर की जी समवाय बढ़नी के जवान भारत-नेपाल सीमा स्थित जांच चौकी पर तैनात थे। इसी दौरान भारत से नेपाल जाने के क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई। तलाशी लेने पर उसके नीले रंग के जैकेट से 385000 रुपये बरामद हुए।