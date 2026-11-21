जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। बढ़नी में 19.66 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में शनिवार को जनप्रतिनिधियों के समर्थकों के बीच जमकर घमासान हुआ। जिंदाबाद के नारों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई।

सांसद जगदंबिका पाल और शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा के समर्थक आमने-सामने आ गए। मंच पर भी धक्का-मुक्की और मारपीट हुई। इससे कार्यक्रम स्थल पर अफरातफरी मच गई। विधायक ने अपने कार्यकर्ता प्रदीप कमलापुरी की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को वीडियो भेजकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, सांसद ने मारपीट में अपने समर्थकों की संलिप्तता से इन्कार करते हुए इसे जनता की नाराजगी का परिणाम बताया है।

शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास एवं भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित था। दोपहर करीब 12:30 बजे सांसद जगदंबिका पाल अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थक विकास पुरुष जगदंबिका पाल के समर्थन में नारे लगा रहे थे, जबकि मंच से विधायक विनय वर्मा के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे।

इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। सांसद के कुछ समर्थक मंच पर पहुंच गए और विधायक के समर्थकों से भिड़ गए। इसी दौरान प्रदीप कमलापुरी की पिटाई भी हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। खास बात यह रही कि कार्यक्रम स्थल पर पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद मारपीट की घटना हुई।