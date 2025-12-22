मुंबई में पांचवीं मंजिल से गिरी लिफ्ट, सिद्धार्थनगर के युवक की मौत, एक सप्ताह पहले गया था कमाने
मुंबई में एक दर्दनाक हादसे में सिद्धार्थनगर के एक युवक की जान चली गई। वह पांचवीं मंजिल से गिरी लिफ्ट में सवार था। कमाने के लिए एक सप्ताह पहले ही मुंबई ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेखुई गोवर्धन निवासी एक युवक पांचवी मंजिल से अचानक लिफ्ट के जमीन पर गिर जाने से उसमें मौजूद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस की मुबई में ही एक अस्पताल में इलाज के दौर मृत्यु हो गई। सूचना पर स्वजन में कोहराम मच गया। गांव में शोक फैल गया।
उक्त गांव निवासी अब्दुल गनी 30 पुत्र अब्दुल्ला एक सप्ताह पहले रोजी रोटी के लिए मुंबई गया था। जहां वह पीओपी का काम करने लगा था। रविवार को राहत करीब साढ़े आठ बजे निर्माणाधीन मकान से वह ऊपर के छठे मंजिल से लिफ्ट के सहारे नीचे खाने पीने का सामना लेने आया।
सामान लेकर रात करीब नौ बजे ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में बैठ कर अभी पांचवीं मंजिल तक ही पहुंचा था कि लिफ्ट एकाएक तेजी से नीचे गिर गई। जिसमें मौजूद अब्दुल गनी बुरी तरह घायल हो गया।
मौके पर मौजूद लोग तत्काल उसे निकट के अस्पताल में ले गए। जहां करीब एक घंटे इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई। गनी के मौत की सूचना गांव पर स्वजन को मिलते ही उनका रो-रो कर बुरा हाल है।
मृतक अपने पीछे मां,पिता, पत्नी के साथ ही तीन मासूम बच्चों को छोड़ गया। स्वजन के अनुसार मृतक के शव का पीएम सोमवार को होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए गांव लाया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।