सिद्धार्थनगर में करंट लगने से मां-बेटा झुलसे, पिता की सूझबूझ से बची दोनों की जान

संवाद-सूत्र, जोगिया। ग्राम पंचायत पोखरभिटवा के पगुआ गांव में शुक्रवार की रात करंट लगने से मां और बेटा गंभीर रूप से झुलस गए। समय रहते पिता की सूझबूझ से दोनों की जान बच गई। हादसा दीपावली के मद्देनजर घर में सजे बिजली के झालर को जलाने के दौरान हुआ।

जोगिया कोतवाली के पगुआ गांव निवासी बेद प्रकाश मिश्रा का 13 वर्षीय पुत्र कृष्णा दीपावली की सजावट के लिए घर के बिजली बोर्ड में रंग-बिरंगी झालर जोड़ रहा था। इसी दौरान झालर का एक तार कटा हुआ था, जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा था।

तार छूते ही कृष्णा करंट की चपेट में आकर झटके खाने लगा। यह देखकर पास में बैठी उसकी मां ने बेटे को बचाने का प्रयास किया तो वह भी करंट की चपेट में आ गई। उसी समय बेद प्रकाश मौके पर पहुंचे और सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत झालर का प्लग बिजली बोर्ड से निकाल दिया, जिससे दोनों की जान बच गई।