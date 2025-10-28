Language
    आपत्तिजनक वीडियो बनाकर नाबालिग से करते रहे दुष्कर्म, आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी

    By Prashant Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:40 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि आठ लोगों ने नाबालिग का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और दुष्कर्म करते रहे। पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नाबालिग का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर आठ व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग दिन दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। कपिलवस्तु कोतवाली पुलिस ने आठों व्यक्तियों के विरुद्ध दुष्कर्म, आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपितों का नाम जुनैद, हलीम, मुमताज उर्फ कमर, रैयान, शादाब, हफीक, वैद्य व सिराजुद्दीन है। सभी पीड़िता के बगल के गांव के रहने वाले हैं। नाबालिग दूसरे समुदाय से है।

    कपिलवस्तु थाना के एक गांव निवासी नाबालिग ने आरोप लगाया कि उसकी दोस्ती पड़ोसी गांव निवासी जुनैद से थी। उसने प्रेम का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इसका वीडियो भी बना लिया, जिसे उसने गांव के कुछ लोगों को दे दिया। इसके बाद वह सभी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते रहे। करीब आठ से नौ लोगों ने वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करके संबंध बनाया।

    बताया जा रहा है कि आठ करीब तीन माह से नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। इससे परेशान होने के बाद जब स्वजन को जानकारी दी तो उन्होंने थाना पर तहरीर दी। एसएचओ कपिलवस्तु विपिन प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना शुरू हो गई है। आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

    अधेड़ ने ब्लैकमेल कर किया था दुष्कर्म

    नाबालिग ने आरोप लगाया है कि आपत्तिजनक वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देने के बाद ब्लैकमेल किया गया। आरोपितों ने कई बार दुष्कर्म किया। यह सिलसिला कई माह से चल रहा था। दुष्कर्म करने वालों में पड़ोसी गांव निवासी अधेड़ आयु के हफीक भी हैं। इन्होंने धमकी देते हुए कई बार घर पर बुलाकर दुष्कर्म किया है।

    कपिलवस्तु थाना के एक गांव निवासी नाबालिग का आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के मामले में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कार्रवाई के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। -विश्वजीत शौर्य, सीओ सदर।