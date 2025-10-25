Language
    3 साल के इकलौते बच्चे को नाबालिग बाइक सवार ने कुचला, घर के बाहर खेल रहा था मासूम

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:13 PM (IST)

    एक हृदयविदारक घटना में, एक नाबालिग बाइक सवार ने 3 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जो अपने घर के बाहर खेल रहा था। तेज गति से आ रही बाइक बच्चे को टक्कर मार गई, जिससे उसकी गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में मौत हो गई। 

    संवाद सूत्र, घोसायारी। एक 16 वर्षीय किशोर ने अपनी बाइक से तीन वर्षीय मासूम को रौंद दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना शनिवार सुबह साढे नौ बजे शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के टिकरीपकरिया गांव के पास डिड़ई -घोसियारी मार्ग पर घटित हुई। घटना के बाद से मासूम के स्वजन में कोहराम मच गया है।

    टिकरीपकरिया गांव निवासी हरिवंश का 16 वर्षीय पुत्र राकेश बाइक लेकर घोसियारी जा रहा था। अभी वह गांव से निकलकर डिड़ई -घोसियारी मार्ग पर पहुंचा था कि गांव के ही विरेंद्र का तीन वर्षीय पुत्र दिव्यांश जो सड़क के किनारे खेल रहा था को रौंद दिया।

    मौके पर पहुंचे ग्रामीण

    चीख पुकार सुन कर ग्रामीण तथा स्वजन घटना स्थल पर पहुंचे। हालात गंभीर देख आनन फानन में इलाज के लिए बस्ती ले गये। जहां से उसे गोरखपुर मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया गया। अभी लोग रास्ते में ही थे कि मासूम की मृत्यु हो गई।

    मृत्यु की सूचना मिलते ही घर पर कोहराम मच गया। सबका रो रो कर बुरा हाल हैं। दिव्यांश विरेन्द्र का इकलौता पुत्र था। इस संबंध में थानाध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिली है, यदि परिजन के तरफ से तहरीर मिलती है तो दोषी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जायेगी।