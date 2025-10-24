यूपी में बेटी की शादी तुड़वाने का आरोप लगाकर पिता-पुत्र ने की युवक की पिटाई, हमले में पत्नी घायल

जागरण संवाददाता, बांसी। बेटी की शादी टूटने का आरोप लगाकर एक परिवार के लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना में युवक के साथ उसकी पत्नी भी घायल हो गई। दोनों ने इलाज के बाद थाना शिवनगर डिड़ई में नामजद तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला ग्राम प्रतापपुर का है, जहां गुरुवार दोपहर यह घटना घटी।

घायल राजेश त्रिपाठी के अनुसार, गांव के चंद्रमणि मिश्र की पुत्री की शादी तय हुई थी, जो किसी कारणवश टूट गई। इस पर चंद्रमणि मिश्र को शक हुआ कि हमने ही शादी तुड़वाई है। इसी बात को लेकर वे अपने पुत्र के साथ हमारे घर पर चढ़ आए और अपशब्द कहते हुए पिता-पुत्र दोनों ने मिलकर मुझे बुरी तरह पीटा। शोर सुनकर बीच-बचाव के लिए आई पत्नी लीलावती को भी लात-घूंसों से मारा गया।