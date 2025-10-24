Language
    यूपी में बेटी की शादी तुड़वाने का आरोप लगाकर पिता-पुत्र ने की युवक की पिटाई, हमले में पत्नी घायल

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:34 PM (IST)

    यूपी में एक पिता और पुत्र ने एक युवक पर शादी तुड़वाने का आरोप लगाकर हमला कर दिया, जिसमें उसकी पत्नी भी घायल हो गई। आरोपियों का कहना है कि युवक के कारण शादी टूटी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    शादी टूटने का आरोप लगाकर पिता-पुत्र ने युवक पर किया हमला।

    जागरण संवाददाता, बांसी। बेटी की शादी टूटने का आरोप लगाकर एक परिवार के लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना में युवक के साथ उसकी पत्नी भी घायल हो गई। दोनों ने इलाज के बाद थाना शिवनगर डिड़ई में नामजद तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला ग्राम प्रतापपुर का है, जहां गुरुवार दोपहर यह घटना घटी।

    घायल राजेश त्रिपाठी के अनुसार, गांव के चंद्रमणि मिश्र की पुत्री की शादी तय हुई थी, जो किसी कारणवश टूट गई। इस पर चंद्रमणि मिश्र को शक हुआ कि हमने ही शादी तुड़वाई है। इसी बात को लेकर वे अपने पुत्र के साथ हमारे घर पर चढ़ आए और अपशब्द कहते हुए पिता-पुत्र दोनों ने मिलकर मुझे बुरी तरह पीटा। शोर सुनकर बीच-बचाव के लिए आई पत्नी लीलावती को भी लात-घूंसों से मारा गया।

    घायल दंपती ने चिकित्सकीय उपचार के बाद थाने पहुंचकर आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। शिवनगर डिड़ई थानाध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच उपरांत दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।