संवाद सूत्र, ककरहवा। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को जल्द ही आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकती है। इसके लिए लंबे समय से प्रयोगविहीन पड़े विद्युतीय वाहनों (ईवी) को दोबारा संचालित करने की पहल शुरू की गई है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से उपलब्ध कराए गए इन वाहनों को आवश्यक मरम्मत और उचित प्रबंधन के बाद पर्यटक सेवा में लगाने की तैयारी है।

लुम्बिनी विकास कोष के नवनियुक्त सदस्य सचिव इंजीनियर संतोष पाण्डेय ने इस दिशा में विशेष रुचि दिखाते हुए वाहनों को दोबारा संचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने की पहल की है। लंबे समय से उपयोग में नहीं होने के कारण इन वाहनों का पर्यटकों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में इन्हें फिर से सेवा में लाने की योजना को पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।