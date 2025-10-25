बांसी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, खेत जोतने के दौरान किया हमला

जागरण संवाददाता, बांसी। ग्राम डुमरिया बुजुर्ग में शुक्रवार दोपहर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों से छह लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंच गए और एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने दोनों ओर से सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्राम निवासी विपिन कुमार पांडेय का गांव के ही दिलीप से जमीन का पुराना विवाद चल रहा है। शुक्रवार को विपिन विवादित खेत की जुताई करा रहे थे। इसी दौरान दिलीप पुत्र जैकरन, प्रांजल पुत्र दिलीप, नितीश पुत्र विसम्भर और सुशील पुत्र नरेंद्र मौके पर पहुंचे और जुताई रोकने का विरोध किया। आरोप है कि मना करने के बावजूद जब विपिन ने काम जारी रखा तो विरोधी पक्ष के लोग लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर उन पर टूट पड़े।

शोर सुनकर विपिन की ओर से विनय पांडेय पुत्र उमेश पांडेय, महेन्द्र प्रताप पुत्र जगरनाथ और रामप्रताप पुत्र जगरनाथ मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले, जिससे एक पक्ष के विपिन पांडेय और विनय पांडेय तथा दूसरे पक्ष के दिलीप, सुशील, नितीश, विक्रम और धरमावती घायल हो गए।