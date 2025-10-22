जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। एसएसबी 43वीं एवं पुलिस की टीम ने खुनुवा सीमा पर भारत से नेपाल जाते हुए 5.95 किलो चांदी व 57.14 ग्राम सोना व 380300 भारतीय रुपये बरामद कर एक नेपाली को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपित का नाम नारायण प्रसाद घिमिरे पुत्र त्रिलोचन राम घिमिरे है जो नेपाल के वार्ड पंच सैना मैंना नगर पालिका, थाना शालझंडी, जनपद रूपनदेही है।

एसएसबी 43वीं बीओपी खुनुवा के जवानों द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन संख्या डीएल एक सी एएच 3827 अर्टिगा कार की तलाशी ली गई। कार के अंदर रखा बैग में सफेद धातु व पीली धातु और कुछ संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। जिस पर बैग मलिक नारायण प्रसाद घिमिरे को हिरासत में लेकर एसएसबी कैंप खुनुवा व चौकी की पुलिस द्वारा पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान बैग से बरामद सफेद धातु चांदी व पीली धातु सोने का वजन कराया गया। 500 की कुल 759 नोट तथा 200 के कुल चार मिले।