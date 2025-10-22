Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    खुनुवा बॉर्डर पर 57 ग्राम सोना और पांच KG चांदी बरामद, SSB ने एक नेपाली को हिरासत में ल‍िया

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:49 PM (IST)

    खुनुवा बॉर्डर पर एसएसबी ने 57 ग्राम सोना और 5 किलोग्राम चांदी जब्त की। एक नेपाली नागरिक को हिरासत में लिया गया है। एसएसबी के जवानों ने नियमित जांच के दौरान यह बरामदगी की। आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है। एसएसबी सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सतर्क है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। एसएसबी 43वीं एवं पुलिस की टीम ने खुनुवा सीमा पर भारत से नेपाल जाते हुए 5.95 किलो चांदी व 57.14 ग्राम सोना व 380300 भारतीय रुपये बरामद कर एक नेपाली को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपित का नाम नारायण प्रसाद घिमिरे पुत्र त्रिलोचन राम घिमिरे है जो नेपाल के वार्ड पंच सैना मैंना नगर पालिका, थाना शालझंडी, जनपद रूपनदेही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    एसएसबी 43वीं बीओपी खुनुवा के जवानों द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन संख्या डीएल एक सी एएच 3827 अर्टिगा कार की तलाशी ली गई। कार के अंदर रखा बैग में सफेद धातु व पीली धातु और कुछ संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। जिस पर बैग मलिक नारायण प्रसाद घिमिरे को हिरासत में लेकर एसएसबी कैंप खुनुवा व चौकी की पुलिस द्वारा पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान बैग से बरामद सफेद धातु चांदी व पीली धातु सोने का वजन कराया गया। 500 की कुल 759 नोट तथा 200 के कुल चार मिले।

    वाहन स्वामी राज शर्मा जो जे-22 सेक्टर लाजपत नगर चार नई दिल्ली के निवासी हैं। नई दिल्ली से अपनी बहन के घर बुटवल के लिए जा रहे थे। उनके साथ पांच अन्य वसंत कुमार सिंह निवासी सी - 12 लोहिया नगर गाजियाबाद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा निवासी 197 महेंद्र एन्क्लेव गाजियाबाद, पदम बहादुर वीक व पत्नी निवासी सेक्टर 55 गुड़गांव हरियाणा, कृष्णा राय माझी निवासी फेस तीन कोसला नई दिल्ली के साथ बुटवल के लिए निकले थे। आरोपित नारायण प्रसाद घिमिरे (बैग मालिक) वाहन मालिक राज शर्मा से नई दिल्ली में लिफ्ट मांग कर बैठ गया था। आरोपित नई दिल्ली में कबाड़ी का कारोबार करता है।