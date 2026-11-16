खलीलाबाद-बहराइच रेल लाइन: 13 गांवों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज, भू-स्वामियों को मौका

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। खलीलाबाद-बहराइच नई रेलवे लाइन के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। परियोजना के लिए जिले की डुमरियागंज तहसील के 13 गांवों की भूमि अधिग्रहीत की जाएगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत प्रभावित भूखंडों के हितबद्ध व्यक्तियों को अपना दावा और आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।

भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार भग्गोभार, थुम्हवा, हिमायूचक, कुसम्ही, जिमड़ी, सेखुई, बढ़नी, भगवानपुर, लोहरौली, बड़हरा, बसडिलिया, महुआ खुर्द और रेहरा गांव की भूमि इस परियोजना से प्रभावित होगी। रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ई के तहत अधिसूचना का प्रकाशन 29 सितंबर 2026 को भारत के राजपत्र और समाचार पत्रों में कराया गया था।