जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। नेपाल के कपिलवस्तु जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को अमेरिका में प्रचारित किया जाएगा। इसके लिए कपिलवस्तु नगरपालिका और अमेरिका स्थित नेपाली आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र के बीच पर्यटन विकास को लेकर आपसी सहयोग पर सहमति बनी है। दोनों संस्थाएं मिलकर गौतम बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए काम करेंगी।

कपिलवस्तु नगरपालिका कार्यालय में आयोजित समन्वय एवं सहकार्य संबंधी बैठक में इस दिशा में विस्तार से चर्चा हुई। इसमें गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी और तिलौराकोट को प्रमुखता से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की योजना पर विचार किया गया। इसके साथ ही क्षेत्र के अन्य ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के प्रचार-प्रसार पर भी सहमति बनी।

कपिलवस्तु नगरपालिका के नगर प्रमुख सुदीप पौडेल ने बताया कि बैठक में समग्र बुद्ध परिपथ के विकास, अंतरराष्ट्रीय प्रचार-प्रसार और कपिलवस्तु की ऐतिहासिक धरोहरों को वैश्विक पहचान दिलाने के उपायों पर चर्चा हुई। नेपाली आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र, टेक्सास (अमेरिका) की ओर से अब तक किए गए कार्यक्रमों और भविष्य में संयुक्त रूप से संचालित की जा सकने वाली गतिविधियों पर भी विचार-विमर्श किया गया।