जागरण संवाददाता, इटवा, (सिद्धार्थनगर)। थानांतर्गत इटवा-बांसी मार्ग पर बड़ा हादसा होते-होते टल गया। घटना उस समय हुई जब गुरुवार की भोर में 22 चक्का ट्रेलर एक मकान में घुस गया। इससे पहले ट्रेलर बगल के दूसरे घर का शौचालय को भी क्षतिग्रस्त किया। घर में बच्चे व स्वजन सो रहे थे, जबकि ट्रेलर में चालक और परिचालक दोनों थे, सभी सुरक्षित बच गए। मगर मकान काफी क्षतिग्रस्त हुआ।

इटवा थानांतर्गत उक्त मार्ग पर ग्राम पिपरा छंगत में बांसी से इटवा की तरफ आ रही ट्रेलर ट्रक यूपी 55 एटी 6888 एक घर में घुस गया। ट्रेलर आदर्श श्रीवास्तव पुत्र बृजेश श्रीवास्तव ग्राम उड़वलिया थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर का है। जबकि चालक आदित्य कुमार पुत्र गिरीशचंद्र निवासी पेंडारी बुजुर्ग थाना खेसरहा के रहने वाले हैं।

अनियंत्रित ट्रक बगल के शौचालय को ध्वस्त करते हुए सीधे जैश मोहम्मद पुत्र सफीक के घर में घुसा गया। उस समय घर में चार बच्चे व उसकी मां सो रहे थे। स्थिति ऐसी रही कि ट्रेलर के बीच का हिस्सा दीवार में घुस गया। ट्रेलर की छत मकान के छत से चिपक गई। गाड़ी हटने के साथ छत गिरने की पूरी आशंका है।