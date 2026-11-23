भारत हमेशा कठिन परिस्थितियों में नेपाल के साथ खड़ा रहा है। यह आर्थिक सहायता बाढ़ प्रभावित परिवारों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने और जीवन व्यवस्थित करने में मदद करेगी।

तुलसीराम लामीछाने, लुम्बिनी

भारत का यह निर्णय दोनों देशों के ऐतिहासिक और पारिवारिक संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा। भारत हमेशा नेपाल के सुख-दुख में सहभागी रहा है। संकट के समय मिला सहयोग दोनों देशों की मित्रता का प्रमाण है।

मनमोहन चौधरी, लुम्बिनी

बाढ़ से नेपाल को भारी क्षति हुई है। भारत की आर्थिक मदद से विकास और पुनर्निर्माण कार्यों को गति मिलेगी तथा प्रभावित क्षेत्रों में सुविधाएं बहाल करने में सहूलियत होगी।

राजेश ज्ञावली, कपिलवस्तु

भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा के साथ रोटी-बेटी का आत्मीय संबंध है। दोनों देशों के नागरिक एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनते हैं। भारत की यह पहल आपसी विश्वास और मित्रता को मजबूत करने वाला संदेश है।

विजया क्षेत्री, कपिलवस्तु