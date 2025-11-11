दिल्ली धमाके के बाद नेपाल नेपाल बार्डर पर सख्ती, 20 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद

संवाद-सूत्र, बढ़नी। दिल्ली में हुए धमाके के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने सख्ती बढ़ा दी है। बढ़नी बार्डर पर अब लोगों को सघन जांच के बाद ही आवागमन की अनुमति दी जा रही है। इसी दौरान एसएसबी बढ़नी के जवानों ने 20 लाख रुपये की अवैध भारतीय मुद्रा बरामद की है।

सोमवार रात बढ़नी बार्डर के पास पिलर संख्या 567 के पास भारत से नेपाल जा रहे एक बाइक सवार व्यक्ति ने जांच के दौरान गुलाबी रंग का बैग फेंक दिया और मौका पाकर नेपाल की ओर भाग गया। बैग की तलाशी में 20 लाख रुपये बरामद हुए। एसएसबी के सहायक सेनानायक अजय कुमार ने बताया कि बरामद की गई नकदी को गोरखपुर स्थित डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) को जांच हेतु सुपुर्द किया गया है।

उन्होंने बताया कि बार्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की सघन जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि तीन दिन पूर्व सेनेगल मूल का नागरिक एनीजोसेफ (40 वर्ष) नेपाल के टूरिस्ट वीजा पर घूमने आया था। वह भटककर नोमैन्सलैंड के पास पहुंच गया था। नेपाल पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया था।