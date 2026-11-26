संवाद सूत्र ककरहवा, सिद्धार्थनगर। नेपाल के रुपन्देही जिले में भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा जांच के दौरान सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की संयुक्त टीम ने एक व्यक्ति को 5.50 लाख भारतीय रुपये के साथ पकड़ा है। उसके पास से भारतीय यूनियन बैंक का ब्लैंक चेक और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला प्रहरी कार्यालय भैरहवा भेज दिया है।

बुधवार शाम रुपन्देही जिले के सिद्धार्थनगर नगरपालिका वार्ड नंबर एक स्थित पिपलबोट चेकप्वाइंट पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान भारत से नेपाल की ओर सार्वजनिक ई-रिक्शा से आ रहे एक व्यक्ति की तलाशी ली गई। उसकी पहचान कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के चिरैयापाली निवासी 45 वर्षीय संतोष सिंह के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके बैग में छिपाकर रखे गए 5 लाख 50 हजार भारतीय रुपये, भारतीय यूनियन बैंक का एक ब्लैंक चेक और मोबाइल फोन बरामद हुआ।