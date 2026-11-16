आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल बने सिद्धार्थनगर ने डीएम, 46वें जिलाधिकारी के रूप में संभाला कार्यभार

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नवागत जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने सोमवार को जिले के 46वें जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कोषागार पहुंचकर डबल लॉक का चार्ज लिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों और कार्यालयों का निरीक्षण कर कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और विभागीय कार्यों के बारे में जानकारी ली।

मूल रूप से राजस्थान के निवासी गौरव सिंह सोगरवाल 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह गोरखपुर में संयुक्त मजिस्ट्रेट, महराजगंज में मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर में नगर आयुक्त और महराजगंज में जिलाधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।