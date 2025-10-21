Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Siddharth Nagar: जनरल स्टोर के गोदाम में भीषण आग से लाखों का नुकसान, शादी का सामान भी खाक

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:02 AM (IST)

    त्रिलोकपुर के कोहड़ौरा गांव में शॉर्ट सर्किट से जनरल स्टोर के गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। राम गोपाल गुप्ता की बेटी की शादी के लिए रखा सामान भी जल गया। दीपावली के चलते परिवार दुकान पर था। आग लगने की सूचना पर लोग एकत्रित हुए और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। तहसील प्रशासन को घटना की सूचना दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दुकान में लगी आग की फोटो।

    संवाद सूत्र, बिस्कोहर। त्रिलोकपुर थानांतर्गत ग्राम कोहड़ौरा में बीती सोमवार की रात शार्ट सर्किट से आग लग गई। घटना में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।
    गांव निवासी राम गोपाल गुप्ता पुत्र बेकारू की जनरल स्टोर की दुकान है। दीपावली पर्व के चलते पूरा परिवार दुकान पर था। रात करीब 11 बजे दुकान बंद करके राम गोपाल करीब 500 मीटर दूर गोदाम देखने चले गए। वहां देखा तो गोदाम से भीषण धुआं उठ रहा था। शोर मचाए तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए। पहले लाइट कटवाई गई। इसके बाद लोग आग बुझाने में जुट गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी का सामान भी दुकान में था

    राम गोपाल की लड़की की शादी आगामी 7 मार्च को तय है। इसके चलते दुकान के सामान के अलावा शादी से संबंधित सामान भी गोदाम में रखे हुए थे। आग के उठ रहे शोलों के बीच लोगों ने अथक प्रयास से आग बुझाने में लगे रहे। काफी प्रयास के बाद जाकर आग पर काबू पाया गया। मगर तब तक सारा सामान जल चुका था।

     

    करीब 10 लाख रुपये का नुकसान

     

    करीब 10 लाख रुपये के नुकसान बताया गया है। घटना के बाद परिजन भी पहुंचे। आग की राख देख बेबसी के आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक झटके में आग ने भारी नुकसान पहुंचाया। आग की घटना की सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है।