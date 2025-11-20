यूपी में पनीर फैक्ट्री के अंदर का नजारा देखकर एक पल को टीम भी रह गई सन्न, दस नमूने जांच के लिए भेजे
इटवा क्षेत्र के नागचौरी गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक अवैध पनीर फैक्ट्री पर छापा मारा। मौके से 386 किलो मिलावटी पनीर बरामद हुआ, जिसे नष्ट कर दिया गया। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मिलावटी दूध, लिक्विड सोयाबीन, स्किम्ड मिल्क पाउडर और पामोलिन तेल भी जब्त किए गए। विभाग ने 10 नमूने जांच के लिए भेजे हैं। सहालग के कारण पनीर की मांग बढ़ने पर फैक्ट्री में मिलावटी पनीर बनाया जा रहा था।
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। सहालग के मौसम में पनीर की बढ़ी मांग का फायदा उठाते हुए इटवा क्षेत्र में मिलावटी पनीर बनाने का कारोबार तेज हो गया था। इसी जानकारी पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को इटवा तहसील के नागचौरी गांव में छापा मारकर अवैध पनीर निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया।
मौके से 386 किलो मिलावटी पनीर बरामद हुए। जिसे वहीं नष्ट कर दिया गया और फैक्ट्री को सीज कर दिया है।
छापेमारी सहायक आयुक्त (खाद्य), बस्ती मंडल, बस्ती के नेतृत्व में की गई। उनके साथ सिद्धार्थनगर के सहायक आयुक्त (खाद्य)-II, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल थे। टीम ने फैक्ट्री में पहुंचते ही अवैध पनीर बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह रोक दिया।
वहां मिलावटी पनीर के बड़े ढेर तैयार अवस्था में पाए गए। कार्रवाई के दौरान 386 किलो मिलावटी पनीर, 178 लीटर मिलावटी दूध, 208 लीटर लिक्विड सोयाबीन को मौके पर ही नष्ट कराया गया। इसके अलावा 223 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर और 238 लीटर रिफाइंड पामोलिन तेल को सीज किया गया।
विभाग ने कुल 10 नमूने एकत्र किए, जिनमें दो पनीर, एक दूध, एक सोया मिल्क, एक सफालाइट, एक रानीपाल, दो स्किम्ड मिल्क पाउडर, एक पामोलिन तेल और एक सैरीन का नमूना शामिल है। सभी नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।
रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग को सूचना थी कि सहालग के कारण पनीर की मांग बढ़ने पर यहां बड़े पैमाने पर कृत्रिम और अवमानक पनीर तैयार कर आसपास के बाजारों में भेजा जा रहा था। छापे के समय फैक्ट्री में कुछ लोग पनीर बनाते भी मिले।
विभागीय अधिकारियों ने तत्काल सारी सामग्री को जब्त कर फैक्ट्री को सीज कर दिया। कार्रवाई करने वाली टीम में सहायक आयुक्त (खाद्य) वीके पांडेय, सहायक आयुक्त (खाद्य)-II आर.एल. यादव, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र प्रताप सिंह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्रेश प्रसाद, जय प्रकाश, हीरा लाल, रंजन कुमार श्रीवास्तव और नीरज कुमार चौधरी शामिल रहे।
