लोगों को मिठाइयों में मिलावट का डर, दीवाली पर ड्राई फ्रूट और मेवे पर जता रहे भरोसा

पर्व को लेकर मिठाइयों की मांग अधिक है। लोगों का ड्राई फ्रूट मिठाइयों की ओर झुकाव बढ़ा है। बावजूद इसके अभी भी खोया व अन्य मिठाइयों की मांग अधिक है। ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखकर कम मीठे की भी मिठाई तैयार की जा रही है। -संदीप मोदनवाल, मिठाई कारोबारी

काजू कतली, रसगुल्ला और लड्डू जैसी मिठाइयां अब भी बिक रही हैं, मगर ग्राहक ब्रांडेड कंपनियों से ज्यादा भरोसा अपने स्थानीय कारोबारियों पर कर रहे हैं। -कृष्ण कुमार, मिठाई कारोबारी

ग्राहक अब तोहफे के रूप में मिठाई नहीं, बल्कि ड्राई फ्रूट व सोनपापड़ी देना पसंद कर रहे हैं। ग्राहकों की मांग के अनुरूप मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। दुकान पर हर तरह की मिठाई उपलब्ध है। -आनंद मोहन गुप्ता, मिठाई कारोबारी

मेवा और ड्राई फ्रूट की मिठाइयां न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी बेहतर हैं। गिफ्ट पैक 800 से 1400 रुपये तक उपलब्ध हैं। -दिलीप मोदनवाल, मिठाई कारोबारी



