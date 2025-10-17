Language
    लोगों को मिठाइयों में मिलावट का डर, दीवाली पर ड्राई फ्रूट और मेवे पर जता रहे भरोसा

    By Vijay Kumar Srivastava Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:02 PM (IST)

    दीपावली पर गिफ्ट देने-लेने का चलन जोरों पर है, लेकिन मिठाइयों में मिलावट के डर से लोग पारंपरिक खोया-छेना मिठाइयों के बजाय ड्राई फ्रूट और सूखे मेवों की मिठाइयों को प्राथमिकता दे रहे हैं। शहर के प्रमुख मिठाई कारोबारियों ने 800 से 1400 रुपये की कीमत वाले आकर्षक ड्राई फ्रूट गिफ्ट पैक बाजार में पेश किए हैं।  

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। दीपावली पर गिफ्ट देने और लेने का चलन इस बार भी जोरों पर है, लेकिन मिठाइयों में मिलावट के डर ने ग्राहकों की पसंद बदल दी है। अब लोग पारंपरिक खोया और छेने की मिठाइयों की जगह सूखे मेवे और ड्राई फ्रूट की मिठाइयों को अधिक तरजीह दे रहे हैं। शहर के लगभग सभी बड़े मिठाई कारोबारियों ने इस बार आकर्षक ड्राई फ्रूट गिफ्ट पैक बाजार में उतारे हैं, जिनकी कीमत 800 से 1400 रुपये तक है।

    खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने दीपावली को देखते हुए मिलावटी मिठाइयों पर शिकंजा कस दिया है। पिछले एक सप्ताह में 1500 क्विंटल से अधिक मिठाइयां सीज की जा चुकी हैं। विभाग का अभियान आगे भी जारी रहेगा। शहर के बाजारों में इन दिनों काजू बर्फी, अंजीर रोल, पिस्ता रोल, मेवा बाइट और काजू कतरी की सबसे अधिक मांग है। दीपावली से पहले बाजार की रौनक मेवों की महक से सराबोर है।

    पर्व को लेकर मिठाइयों की मांग अधिक है। लोगों का ड्राई फ्रूट मिठाइयों की ओर झुकाव बढ़ा है। बावजूद इसके अभी भी खोया व अन्य मिठाइयों की मांग अधिक है। ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखकर कम मीठे की भी मिठाई तैयार की जा रही है। -संदीप मोदनवाल, मिठाई कारोबारी

    काजू कतली, रसगुल्ला और लड्डू जैसी मिठाइयां अब भी बिक रही हैं, मगर ग्राहक ब्रांडेड कंपनियों से ज्यादा भरोसा अपने स्थानीय कारोबारियों पर कर रहे हैं। -कृष्ण कुमार, मिठाई कारोबारी

    ग्राहक अब तोहफे के रूप में मिठाई नहीं, बल्कि ड्राई फ्रूट व सोनपापड़ी देना पसंद कर रहे हैं। ग्राहकों की मांग के अनुरूप मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। दुकान पर हर तरह की मिठाई उपलब्ध है। -आनंद मोहन गुप्ता, मिठाई कारोबारी

    मेवा और ड्राई फ्रूट की मिठाइयां न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी बेहतर हैं। गिफ्ट पैक 800 से 1400 रुपये तक उपलब्ध हैं। -दिलीप मोदनवाल, मिठाई कारोबारी